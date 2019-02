Tsitsipas maakt status waar met ATP-titel in Marseille

Titel maar geen WK voor kunstrijd­ster Wories

17:19 Niki Wories heeft op de Challenge Cup in Den Haag de Nederlandse titel kunstrijden veroverd. De vreugde daarover zal niet groot zijn geweest bij de Almeerse, want ze slaagde er niet in zich te kwalificeren voor de wereldtitelstrijd van volgende maand in Japan. Wories had nog een goede score nodig op de vrije kür, maar schoot tekort.