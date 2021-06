Tsitsipas na bereiken eerste grandslamfinale: ‘Mijn ego zegt me dat ik meer wil’

Laatste kunstje Steenhuis en afzwaaien­de Verkerk tegen elkaar voor brons op WK judo

13:34 Marhinde Verkerk en Guusje Steenhuis nemen het bij de WK judo in de Hongaarse hoofdstad Boedapest tegen elkaar op, met als inzet een bronzen medaille. De 35-jarige Verkerk versloeg in de herkansingen in de klasse tot 78 kilogram met waza-ari de Duitse Luise Malzahn. Steenhuis verloor in de halve finales van regerend wereldkampioene Madeleine Malonga uit Frankrijk.