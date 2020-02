Tsitsipas na 'burn-out’ actief in Rotterdam: ‘Ik nam tennis te serieus’

Dit jaar luidde Tsitsipas in met een anoniem optreden op de ATP Cup en een derde ronde op de Australian Open. Door middel van zijn deelname aan het landentoernooi om de ATP Cup hoopte Tsitsipas zijn landgenoten een handje te helpen. “Ik probeer de jongens achter mij te ondersteunen, zowel op als naast de baan”, aldus Tsitsipas. “Of tennis in populariteit is toegenomen weet ik eigenlijk niet eens. Ik ben al zo lang niet thuis geweest; ik woon nu in Zuid-Frankrijk, waar ik de afgelopen week ook heb getraind.”



Tsitsipas maakt voor de vierde keer zijn opwachting in Rotterdam en nog nooit won hij een partij. “Eigenlijk weet ik niet of ik 2017 moet meerekenen, want toen was ik 18 jaar oud en speelde ik tegen een zeer ervaren speler; Jo-Wilfried Tsonga”, aldus Tsitsipas. “Maar dit jaar wil ik die reeks eindelijk doorbreken. Ik ben gedreven, want Rotterdam is een van mijn favoriete toernooien.”



Het ABN Amro World Tennis Tournament begint maandag. Tsitsipas, als tweede geplaatst, neemt het in de eerste ronde op tegen de Pool Hubert Hurkacz.