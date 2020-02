Tsitsipas prolongeert titel Marseille met zege op Auger-Aliassime

De Griekse nummer zes van de wereldranglijst vierde zijn vijfde titel op het hoogste niveau. Drie daarvan won hij er vorig jaar, met als hoogtepunt de winst van de ATP Finals in Londen.



Auger-Aliassime stond voor de tweede week op rij in de finale. Vorige week in Rotterdam was de 19-jarige Canadees in de eindstrijd ook al kansloos, toen tegen Gaël Monfils. De Fransman prolongeerde zo zijn titel in Ahoy. Auger-Aliassime bereikte al vijf keer de finale van een ATP-toernooi, maar hij wacht nog altijd op zijn eerste toernooizege. Vorig jaar verloor de tiener, nummer 18 van de wereld, drie finales.