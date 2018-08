Tsitsipas verrast Djokovic in Toronto

Vijf aanwinsten Daadkrach­ti­ge Brands maakt zich snel populair bij Ever­ton-fans

21:23 Marcel Brands heeft zich snel populair gemaakt bij de supporters van Everton. In het laatste halfuur van Transfer Deadline Day in Engeland haalde de 56-jarige technisch directeur uit Den Bosch nog drie grote namen naar Goodison Park, waardoor de supporters van The Toffees het nieuwe seizoen plots vol vertrouwen tegemoet zien.