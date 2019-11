Tsitsipas wint ATP Finals na kraker tegen Thiem

Tsitsipas is met zijn 21 jaar de jongste winnaar van de ATP Finals sinds Lleyton Hewitt in Sydney in 2001. De afgelopen twee jaar werden de ATP Finals gewonnen door Grigor Dimitrov en Alexander Zverev. Het was voor Tsitsipas alweer zijn 33ste tiebreak van dit jaar, een record in het mannentennis.



Tsitsipas won gisteren in de halve met 6-3, 6-4 van Roger Federer. Thiem was gisteren in de halve finale te sterk voor Alexander Zverev: 7-6, 5-3.