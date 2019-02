Tsonga maatje te groot voor Griekspoor

Door Rik Spekenbrink



Griekspoor kroonde zich dinsdag tot ‘stuntman van Ahoy’, door de als tweede geplaatste Rus Karen Kachanov uit te schakelen. Een jaar geleden won hij in hetzelfde tennisstadion van Stan Wawrinka. Spelen voor eigen publiek, tegen goede oponnenten, brengt het beste in Griekspoor (22) naar boven. Maar de ervaren Fransman Jo-Wilfried Tsonga, 33 jaar en voormalig nummer 5 van de wereld, was een maatje te groot. Ondanks een puike eerste set van Griekspoor.



Die begon zonder enige schroom aan zijn tweede partij in Rotterdam. Hij pakte Tsonga aan alsof hij dat iedere week doet. Met aanvallend spel liep hij soepeltjes door zijn eigen opslagbeurten heen. Wat heet: Griekspoor miste in zijn eerste vier servicegames maar één eerste opslag, de andere negentien waren in. Als de Fransman serveerde had hij bovendien zo nu en dan best wat in te brengen, al kwam de Noord-Hollander niet aan een breakpoint. Die kreeg Tsonga na de eerste mindere beurt van Griekspoor op 5-6 wel, het waren zelfs twee setpunten, maar die werkte de nummer 211 van de wereld moeiteloos weg.



En dus kwam het aan op een tiebreak. Daarin begon Griekspoor net wat minder scherp. Een volleymisser en een fout op de forehand betekende 3-0 voor Tsonga. Die verloor nog wel één punt op eigen service, maar gooide de tiebreak zakelijk op slot, ondanks een heerlijke backhandvolley van Griekspoor op het tweede van drie setpunten.



En dus kon die weer opnieuw beginnen. Dat ging even goed, maar in de derde game werd hij op love gebroken na een goede game van de Fransman, die het toernooi in Rotterdam twee jaar geleden won. Het niveau van Griekspoor daalde, hij werd nog twee maal gebroken en uiteindelijk was de tweede set een vluggertje.



Toch kan de Nederlander met een goed gemoed afreizen naar Bergamo, waar hij volgende week een challenger speelt. Hij liet in Rotterdam zien een allround speler te zijn geworden die, als hij fit en vorm is, thuishoort op het hoogste niveau van het mannentennis, de ATP Tour.