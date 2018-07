TT: NAC ziet publiekslieveling vertrekken, veto Vitesse voor transfer Matavz

Herlings moet ook met de hitte afrekenen in Indonesië

9:15 Motorcrosser Jeffrey Herlings (23) zal in de tweede Indonesische Grand Prix de schade willen beperken. Dit keer wordt op het vasteland, in Semarang, de MXGP van Azië verreden. Naast zijn blessure is er dit weekeinde nog een extra uitdaging: de warmte.