Tuchel en Conte gaan bijna met elkaar op de vuist na laatste fluitsignaal

De ijzeren discipline van gouden roeister Karolien Florijn: ‘Ik ben best wel extreem in dingen’

Met Karolien Florijn won voor het eerst in vijftig jaar een Nederlandse roeister de Europese titel in de prestigieuze skiff. Inderdaad, de dochter van. Gezegend met lange armen en een hang naar het extreme en naar controle. ,,Alles staat in het teken van hard roeien.’’

14 augustus