Tuchel rekent weer op Neymar in Belgrado

Delmée stunt met Frankrijk: ‘Hard werken, beetje geluk’

17:25 De Franse hockeyers maakten van hun hockeystick een selfiestick, vanavond in Bhubaneswar. Ze vierden hun kwartfinaleplaats op het WK uitbundig. Logisch, want de nummer 20 van de wereld zorgde voor een stunt in India.