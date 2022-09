Tunesische Jabeur als eerste naar finale US Open na winst op Garcia

Nick Kyrgios moet flink boeten na kapotslaan tennisrac­kets op US Open

Nick Kyrgios heeft na zijn uitschakeling in de kwartfinales van de US Open een boete van 14.000 dollar (bijna 14.000 euro) gekregen wegens onsportief gedrag. De Australiër verloor in de kwartfinale van de Rus Karen Chatsjanov en sloeg na afloop van die partij uit frustratie twee rackets kapot.

