Tussenbalans: clubs breken massaal hun transferrecords

Harry Maguire was in de afgelopen Engelse transferperiode de duurste aanwinst van een Engelse club. Manchester United maakte liefst 87 miljoen euro over naar Leicester City. Waar dat voor Leicester City logischerwijs een recordverkoop was, was het voor The Red Devils géén recordaanwinst. Voor Paul Pogba werd drie zomers geleden nóg meer betaald aan Juventus: 105 miljoen euro. Maguire loste echter wel Virgil van Dijk, voor wie Liverpool iets minder dan 85 miljoen euro betaalde aan Southampton, af als duurste verdediger aller tijden.



Waar Manchester United dus geen recordaanwinst aantrok, deed de helft (!) van de Engelse clubs dat wél. Zo werd onder meer Pierre-Emerick Aubameyang (64 miljoen euro, Borussia Dortmund) afgelost als recordaanwinst van Arsenal door Nicolás Pépé van LOSC Lille, waar The Gunners liefst 80 miljoen euro voor over hadden. Maar ook het gepromoveerde Aston Villa en Sheffield United strikten met Wesley (Club Brugge, 25 miljoen euro) en Oliver McBurnie (Swansea City, 19,1 miljoen euro) de duurste speler uit de clubgeschiedenis. Aston Villa gaf zelfs 148 miljoen euro uit aan transfers.



Bekijk in de tabel hieronder welke clubs een recordaanwinst naar de club haalden. Tekst gaat verder onder de tabel.