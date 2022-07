Tussenstanden op Wimbledon: zet Tim van Rijthoven opmars voort?

Het is het populairste en misschien wel het mooiste tennistoernooi ter wereld. Wimbledon is weer begonnen. Check hier het programma bij de mannen en de vrouwen en check hier alle tussenstanden en uitslagen. Scroll door de onderstaande widgets voor alle uitslagen. Vanaf 12.00 uur volgen we hier ook de tussenstand van de derderondepartij van Tim van Rijthoven tegen de als 22ste geplaatste Georgiër Nikoloz Basilasjvili.



Setstanden Tim van Rijthoven - Nikoloz Basilasjvili

(De partij is per game te volgen in onderstaande widget)