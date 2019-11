Twee Celtic-fans gewond bij steekincident in Rome

Gras RKC valt in de smaak bij aanvoer­ders eredivisie

9:04 Aanvoerders van de eredivisieclubs die dit seizoen in Waalwijk in actie zijn geweest, zijn vol lof over de kwaliteit van de nieuwe grasmat van RKC. Dat blijkt uit het veldenklassement die spelersvakbond VVCS bijhoudt. In de tussenstand na 12 speelronden bezet RKC de met PSV en FC Twente gedeelde 3e plaats.