Twee Italiaanse tennissers geschorst vanwege matchfixing

FC Den Bosch wil schadever­goe­ding van FC Twente: vernielin­gen in De Vliert

17:02 DEN BOSCH - Het bestuur van FC Den Bosch wil via FC Twente een vergoeding voor de schade die supporters van deze club op 9 november hebben veroorzaakt in het Bossche stadion De Vliert. ,,Ik zeg liever niets over de precieze hoogte van het bedrag. Dat is iets tussen de clubs’’, zegt Paul van der Kraan, directeur van FC Den Bosch.