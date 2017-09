Twee keer op voorsprong, toch geen zege voor RKC Waalwijk

RKC speelde het eerste halfuur sterk en bestookte FC Utrecht met gevarieerde aanvallen. Quasten, Bakari en Amatkarijo haalden met de regelmaat van de klok de achterlijn. De Waalwijkse club deed zich echter tekort door maar een 1-0 voorsprong te nemen. Daar was nog een keepersfout van Menno Heus voor nodig. Die bokste de bal na de vierde corner van RKC in de voeten van Daan Rienstra. Die zette een combinatie met Jan Lammers op en rondde zelf met een laag schot af. Het was de eerste thuisgoal van de Waalwijkers in de competitie. Nadat een schot van Quasten in de korte hoek niets opleverde kwam Jong FC Utrecht beter in de wedstrijd.