Twee Nederlanders gearresteerd in matchfixingschandaal tenniswereld

In het onderzoek is aangetoond dat een Armeens-Belgische criminele organisatie sinds 2014 professionele tennissers heeft omgekocht om de uitslag van wedstrijden te manipuleren, meldt het federaal parket. Ook in Nederland, Duitsland, Frankrijk, Bulgarije, Slowakije en de Verenigde Staten zijn mensen opgepakt. In Nederland betreft het twee verdachten. De verdachten hebben bijna allemaal hetzelfde profiel: geen inkomen, geen werk en financieel aan de grond. Ze kregen instructies om cashgeld in te zetten in wedkantoren op buitenlandse sportwedstrijden van de lagere klassen.

Bendeleden gokten op de tenniswedstrijden, waarbij de winst volgens het OM hoog opliep. De Belgische Kansspelcommissie was in 2015 getipt door wedkantoren over Armenen zonder duidelijk inkomen die zich in België bezighielden met matchfixing in het tennis op het niveau van futures en challengers. Daar is het prijzengeld tussen de 5000 en 15.000 euro en zijn er doorgaans geen camera-opnames.



De huiszoekingen vonden plaats in Brussel en Vlaanderen. De opgepakte personen worden verdacht van matchfixing, corruptie, witwassen en deelname aan een criminele organisatie. De bende zou geweld en bedreigingen niet schuwen.