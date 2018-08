Tweede toernooizege op rij voor Hogenkamp

PSV winnaar van het openings­week­end in de eredivisie na remise Ajax en verlies Feyenoord

16:37 PSV is de winnaar van het openingsweekeinde in de eredivisie geworden. De ploeg won zelf in het Philips Stadion met 4-0 tegen FC Utrecht. Daarbij zag PSV de concurrenten Ajax (thuis een 1-1 gelijkspel tegen Heracles) en Feyenoord (2-0 verlies bij De Graafschap) punten morsen.