Tweede toernooizege voor Britse tennisser Edmund

10e WTA-titel Bertens wéér de beste in Sint-Petersburg

16 februari Met titelprolongatie in Sint-Petersburg heeft Kiki Bertens zich uitstekend gerevancheerd voor het pijnlijke verlies in de Fed Cup van vorige week. Ze versloeg in de finale Jelina Rybakina overtuigend: 6-1 en 6-3. Het is de eerste titel voor Bertens in 2020 en de eerste sinds ze officieel met Elise Tamaëla als coach werkt.