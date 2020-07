Tweede transferperiode in Nederlands voetbal begint woensdag

De transferperiode in Nederland loopt daarmee vrijwel gelijk met die in onder meer Duitsland, Spanje en Italië, waar de markt op maandag 5 oktober dicht gaat. In Engeland kunnen de clubs tot en met 16 oktober handelen in spelers.

De zomerse transferperiode van twaalf weken eindigt normaal gesproken in de meeste Europese landen op 31 augustus. Door de coronacrisis is echter alles anders. Sommige landen, zoals Nederland, beëindigden het seizoen vroegtijdig en andere landen kozen voor een herstart van hun competitie na een maandenlange coronapauze. De wereldvoetbalbond FIFA gaf Nederland en nog wat andere landen daarom toestemming om de zomerse transferperiode in tweeën te knippen. Het eerste deel was van 1 tot en met 21 juli.

Vanaf woensdag 5 augustus is de markt weer open en mogen de Nederlandse clubs hun aanwinsten ook opstellen in oefenwedstrijden en officiële duels. De Keuken Kampioen Divisie begint op 28 augustus, de eredivisie twee weken later.