Udense turnster Loes Linders deed twaalf jaar geleden al haar beklag

Loes Bisseling-Linders (32) uit Uden schaarde zich het afgelopen weekeinde via sociale media bij het rijtje turnsters dat het slachtoffer is geworden van fysieke en psychische mishandeling, vernedering en manipulatie. ‘Ik ben een van van hen’#dossierturnmisbruik’, twitterde de deelneemster aan meerdere EK's en WK's.

Als reden gaf ze op dat het debat zich niet op een coach, een club of een generatie moest richten. Linders repte over een ‘universeel verhaal, een internationaal probleem'. Zij kan het weten.

Maandagavond deed ze met de turnsters Stephanie Tijmen en Marinka van Apeldoorn haar verhaal bij Op1. Een echte bekentenis was het niet. In 2008 liet Linders onder meer in het Brabants Dagblad al optekenen ziek te zijn van het gekonkel en gemanipuleer bij het Nederlandse turnen.

Ze was gebrouilleerd met de technische staf van de turnvereniging Hazenkamp in Nijmegen. Eetstoornissen en psychische problemen noopten haar de wijk te nemen naar Gent. In België wilde ze een nieuwe start maken. Pas nadat trainster Esther Heijnen ontslagen was durfde ze weer terug te keren naar de Hazenkamp. Heijnen werkte er onder de befaamde turncoach Boris Orlov, die van 1996 tot 2008 aan de Nijmeegse turnvereniging verbonden was.

Haar moeder schreef in die periode een brief aan de vertrouwenscommissie van het NOCNSF. Daarin vertelde ze over ‘de hel waar onze dochter doorheen moest gaan'. Linders droeg de sporen bij zich van haar trainingsperiode van 2004 tot 2006 in de Hazenkamp. Volgens de brief was Linders sterk vermagerd, kwam ze bij wedstrijden conditie en kracht tekort en maakte ze een ongelukkige indruk.

Tijdens de periode in Gent kreeg de turnster begeleiding van een psycholoog, wegens haar lage zelfbeeld en de eetproblemen. Met de nu zo omstreden Gerrit Beltman, die toen bondscoach van de Belgen was, had ze zijdelings te maken. Na diens ontslag keerde ze Gent de rug toe. Linders had turn-Belg willen worden. Beltman was de enige die serieus werk maakte van een paspoort.

Linders trainde even bij het Bossche Flikflak. Ze leek naar de universiteit van Townsend (Verenigde Staten) te verkassen, maar zette die plannen niet door. Ze keerde terug naar de Hazenkamp, waar ze het turnen met een studie aan de Johan Cruijff-academie combineerde. Met de topsport was het gedaan.

De klacht van Linders diende bij de eigen tuchtcommissie van de turnbond. Het leidde uiteindelijk tot de komst van een plek waar turnsters met hun klachten terecht konden. De behandeling van de zaak liet zo lang op zich wachten dat coach Heijnen eerst nog met haar pupil Suzanne Harmes naar de Spelen in Londen kon. De commotie die na de publicaties dit weekeinde ontstond bleef uit.

Maandagavond kreeg Linders de vraag om voorbeelden te geven van wantoestanden die ze had meegemaakt. Een vlot antwoord kwam er niet. Dat was eigenlijk heel typerend. Want het hoorde bij het regiem. De jonge turnsters wisten niet wat normaal was. Linders vertelde dat er vaak gehamerd werd op het gewicht. ,,Een turnster kreeg te horen: ‘je bent aangekomen en je krijgt tieten’. Je ging jezelf tegen dat soort uitvallen beschermen door niet meer te eten.”

Nadat ze gestopt was kon Linders lang niet meer naar turnen kijken. Pas drie jaar geleden, toen ze moeder werd, overwon ze dat beklemmende gevoel. ,,Omdat er nu iets anders is om me helemaal op te focussen", kon Linders met haar trauma afrekenen.