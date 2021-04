UEFA-bestuurslid verwacht: Real, City en Chelsea per direct uit Champions League

Tottenham Hotspur grijpt hard in en zet José Mourinho op straat

14:42 José Mourinho is ontslagen als trainer van Tottenham Hotspur, zo bevestigt de club. De Portugees is bij de Premier League-club uit Londen aan de kant gezet door de de teleurstellende resultaten van de laatste weken. ‘The Special One’, zoals de bijnaam luidt van Mourinho, heeft dit seizoen bij Spurs meer duels verloren (13) dan ieder ander seizoen in zijn trainersloopbaan.