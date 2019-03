UEFA doet onderzoek naar boze Neymar op Instagram

Penders per direct weg: NAC ontslaat assistent telefo­nisch

11:23 Assistent-trainer Rob Penders is per direct vertrokken bij NAC. De 43-jarige Roosendaler, die aanvankelijk doorschoof na het ontslag van hoofdcoach Mitchell van der Gaag, heeft in een telefoongesprek van interim-directeur Nicole Edelenbos te horen gekregen dat hij is ontslagen.