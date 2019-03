UEFA doet onderzoek naar obsceen gebaar Ronaldo in CL-duel Juve

De zaak wordt donderdag in Nyon behandeld. Een schorsing zou betekenen dat de Portugese sterspeler op 10 april niet mee kan doen wanneer Juventus in Amsterdam Ajax treft. Bekijk hieronder het fragment van Cristiano Ronaldo tegen Atlético

Het gebaar van Ronaldo was een ‘imitatie’ van Atlético-coach Diego Siemone, die in de heenwedstrijd na het tweede doelpunt zijn kruis had beetgepakt. De Argentijn deed dat met zijn handen voor zijn kruis, naar eigen zeggen om te symboliseren dat zijn eigen team ‘cojones’ - oftewel ballen - had getoond. Het gebaar werd in de voorbije weken breed uitgemeten in Spaanse en Italiaanse media. Simeone ontliep een schorsing maar kreeg wel een boete van 20.000 euro.