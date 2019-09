UEFA lanceert Europa Conference League

Het bestuur van de UEFA ging in december vorig jaar al akkoord met de invoering van een derde toernooi voor clubs in Europa. Dat stelt volgens de UEFA nog meer teams in staat om Europese wedstrijden te spelen. De UEFA heeft nog niet bekendgemaakt welke ploegen voor de Europa Conference League in aanmerking komen. De Europa League, het tweede Europese clubtoernooi, wordt gereduceerd van 48 tot 32 teams. De vaste speeldag blijft donderdag.



Het aantal deelnemers aan de Champions League blijft 32. In de hoogste klasse van het Europese clubvoetbal gelden vanaf de zomer van 2021 eveneens de aanvangstijden van 18.45 uur en 21.00 uur op dinsdag en woensdag. De 'vroege' wedstrijden in de Champions League beginnen nu nog om 18.55 uur.