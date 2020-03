UEFA ontkent verzoek van bonden tot uitstel EK

Volgens een anonieme bron bij de UEFA is dit complete nonsens, zo meldt persbureau AP. De Europese voetbalbond gaat ervan uit dat het toernooi over drie maanden ‘gewoon’ doorgaat ondanks de uitbraak van het coronavirus. Op basis van advies van de Wereldgezondheidsorganisatie WHO gelooft de UEFA dat Europese speelsteden gastheer kunnen zijn voor EK-duels mits voorzien van de juiste medische infrastructuur. Als dat het geval is, moet het ook mogelijk zijn om de tienduizenden voetbalfans de juiste voorzieningen te bieden, zo is de inschatting.



Voor het EK worden twaalf stadions gebruikt in twaalf verschillende landen. Dat maakt het organiseren van het toernooi flexibel. De UEFA zal wedstrijden naar een andere stad verplaatsen mits dat nodig is om het EK door te laten gaan, zo beweert de bron binnen de bond. De UEFA stelt verder in een statement de situatie van het snel verspreidende virus nauwlettend in de gaten te houden en vertrouwt op de adviezen van de Wereldgezondheidsorganisatie.