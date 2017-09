UEFA staat open voor inperking transferperiode

Ian Meierdres is niet bang voor Bad Nauheim

14:18 Het ijshockeyseizoen is pas een paar weken op gang, maar komende vrijdag en zondag wacht Tilburg Trappers twee krachtproeven van formaat. Eerst speelt de ploeg van Bo Subr in eigen hal (vrijdag, 20.00 uur) en twee dagen later op verplaatsing tegen Bad Nauheim, dat uitkomt in de tweede bundesliga (DEL2).