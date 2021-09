UEFA trekt boetes in tegen Super League-rebellen

De UEFA had een onderzoek ingesteld tegen de drie clubs, maar in juni schortte het de procedure op nadat het door de Zwitserse autoriteiten op de hoogte was gebracht van een gerechtelijk bevel van de rechtbank van koophandel in Madrid, verkregen door de rechtspersoon European Super League Company SL.

De laatste stap van de UEFA was om de procedure nietig te verklaren. ,,Na de schorsing van de procedures tegen FC Barcelona, ​​Juventus FC en Real Madrid in de zaak met betrekking tot een mogelijke schending van het juridische kader van de UEFA in verband met de zogenoemde Super League heeft de Beroepsinstantie van de UEFA vandaag de procedure nietig verklaard alsof de procedure nooit was geopend”, zei de UEFA in een verklaring.