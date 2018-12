‘UEFA wil Champions League in het weekend spelen’

Teleurstel­ling in Italiaanse media na gelijkspel Inter tegen PSV: ‘El Chucky zorgde voor paniek in Meazza’

10:24 Dat PSV Internazionale dinsdagavond op een gelijkspel hield en de Italianen daarmee naar de Europa League verwees, had volgens Italiaanse kranten niet mogen gebeuren. ‘De groep was zwaar, maar na de overwinningen in de eerste twee wedstrijden had het anders moeten gaan. Inter heeft zichzelf pijn gedaan.’