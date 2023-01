UEFA zet videoscheidsrechter vanaf play-offs in bij wedstrijden Conference League

De acht winnaars van die play-offs voegen zich bij de acht groepswinnaars, waaronder AZ, voor het spelen van de achtste finales. Ook in de achtste finales en het vervolg van het toernooi, is de videoscheidsrechter beschikbaar.

Tot dusverre moesten de teams in de Conference League, het derde Europese clubtoernooi, het in de groepsfase nog zonder de VAR doen. De UEFA gebruikte vorig seizoen de videoscheidsrechter in de laatste fase van het toernooi, in de halve finales en finale. Feyenoord verloor toen in de eindstrijd van AS Roma.