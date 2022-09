Uitglijder van gefrustreerde Botic van de Zandschulp tegen nummer 174 van de wereld

De keuze is reuze bij Willem II, waar de selectie nóg breder wordt

Willem II is na een stroeve seizoensstart aangehaakt bij de topploegen in de Keuken Kampioen Divisie, de komende weken moet de ploeg van trainer Kevin Hofland doorpakken. In dat kader is de brede selectie nu al een uitstekend (en bewust gekozen) wapen gebleken.

28 september