Uitspraak in zaak TVC: Bredase club ontloopt straf voor niet spelen wedstrijd na drie overlijdens

LIVE wielrennen | Dag voor de sprinters in Dubai, wat kunnen Dylan Groenewe­gen en Olav Kooij?

Na het klimwerk van gisteren, wacht de renners vandaag weer een biljartvlak parkoers in de UAE Tour. Wie grijpt na 174 kilometer de dagwinst? Kunnen Dylan Groenewegen en Olav Kooij zich mengen in de strijd met onder meer Tim Merlier, Caleb Ewan en Mark Cavendish? Start en finish is in Dubai en je volgt het koersverloop in bovenstaande widget!