Ultieme bekroning voor Virgil van Dijk gloort

Het wonderlijke halfjaar van Virgil van Dijk kan vanavond de ultieme bekroning krijgen. De duurste verdediger ter wereld staat met Liverpool op de rand van de Champions League-finale. Alleen nog de 5-2 voorsprong verdedigen in Italië tegen AS Roma.

Door Daniël Dwarswaard



Van paria bij Southampton tot de duurste verdediger ter wereld die straks de finale van de Champions League speelt. Het zou naadloos passen in de bijzondere maanden die Van Dijk beleeft. Na een slepend conflict met zijn oude werkgever Southampton, werd hij in januari verlost door Liverpool. En kijk nu: de speler die door de grote clubs in Nederland werd genegeerd, is nu één van de grote mannen van Liverpool.

Volledig scherm Van Dijk in voorbereiding op de wedstrijd tegen AS Roma. © Photo News Pierre van Hooijdonk was al onder de indruk van de verdediger toen hij nog bij FC Groningen speelde. ,,Ik moet eerlijk zijn hoor, want ik heb hem toen niet enorm veel in actie gezien. Maar tegen de topclubs viel hij altijd wel op. Door zijn sierlijke houding en gestalte natuurlijk. Maar bij veel spelers zegt dat niets over hun kwaliteiten. Hij combineert die twee dingen.’’



Bij Celtic, één van de oude clubs van Van Hooijdonk, zag hij Van Dijk vaker spelen. ,,Hij kwam daar niet als een grote jongen binnen. Celtic betaalde drie miljoen voor hem, peanuts voor zo’n club. Als je dan niet presteert, lig je er zo uit. Maar hij werd juist een geliefde, gewaardeerde speler. Hij is écht een geweldige verdediger die zich ook bij Liverpool razendsnel heeft aangepast.’’

Van Dijks debuut in januari was er één voor de geschiedenisboeken. Tegen aartsrivaal Everton kopte hij Liverpool op het eigen Anfield naar de volgende ronde van de FA Cup. Druk vanwege de transfersom van 85 miljoen euro die om zijn nek hangt? Van Hooijdonk: ,,Die was daarna direct verdwenen. En die komt na deze goede eerste maanden ook niet meer terug. Na zo’n begin en zijn spel van de afgelopen maanden is alle mogelijke twijfel direct verdwenen.’’

De finale voor Van Dijk en ook landgenoot Georginio Wijnaldum gaat er van komen, denkt Van Hooijdonk. Dan is het plaatje compleet, vooral ook omdat Van Dijk onder bondscoach Ronald Koeman letterlijk de nieuwe leider van Oranje is. ,,Ik geloof nooit dat Liverpool het vanavond nog weggeeft,’’ zegt Van Hooijdonk. ,,Barcelona verloor in Rome tijdens de kwartfinale met 3-0, maar Liverpool is in tegenstelling tot Barcelona enorm gevaarlijk in de counter. Die aanval met Salah, Mané en Firmino is niet te stoppen als ze ruimte krijgen. Ik denk dat Liverpool sowieso een keer scoort. Ik denk zelfs dat ze winnen.’’