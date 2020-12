Ultieme krachtsinspanning bezorgt Van der Poel de zege in Namen

Spugen in tijden van corona: Thuram is de klos

19 december Voor aanvaller Marcus Thuram van Borussia Mönchengladbach dreigt een zware schorsing. In het verloren thuisduel met Hoffenheim (1-2) moest de Franse international zaterdag na 79 minuten op aangeven van de VAR met rood naar de kant nadat hij Hoffenheim-verdediger Stefan Posch in het gezicht had gespuwd.