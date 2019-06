United biedt 105 miljoen euro voor Griezmann, Bosz haalt Sinkgraven naar Leverkusen

RKC Waalwijk oefent tegen KV Mechelen

10:29 RKC Waalwijk speelt in de voorbereiding op het nieuwe seizoen een oefenwedstrijd tegen KV Mechelen. Dat gebeurt op het veld van de Veluwse Boys in Garderen. Het is een van de twee duels die op het programma staan tijdens het trainingskamp van de Waalwijkse eredivisionist in Garderen.