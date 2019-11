United plaatst zich voor volgende ronde en bewijst AZ goede dienst

video Rosario kan nieuwe dreun tegen Linz niet geloven: ‘Schandalig hoe wij vier goals weggeven’

22:33 Pablo Rosario kon het niet geloven dat PSV zo matig voor de dag kwam tegen LASK Linz. Met name de tweede helft baart hem zorgen. ,,Als je ziet hoe ongedisciplineerd wij in de tweede helft spelen en vier goals weggeven... Dat is echt schandalig. Veel anders kan ik het niet verwoorden”, zegt hij.