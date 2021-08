US Open komt door corona getroffen tennissers tegemoet met prijzengeld

De winnaars van het enkelspel bij de US Open zullen het komende maand in New York met een half miljoen dollar minder moeten doen. De organisatie van het laatste grandslamtoernooi in het tennisseizoen maakte bekend dat de kampioen bij de mannen en vrouwen kan rekenen op een winstpremie van 2,5 miljoen dollar (circa 2,1 miljoen euro).

Delen per e-mail

Vorig jaar leverde de titel op Flushing Meadows nog 3 miljoen dollar op. De verliezende finalisten gaan met een bedrag van 1,25 miljoen dollar naar huis.

De totale prijzenpot in New York bedraagt dit jaar 57,5 miljoen dollar. Deelname aan de eerste ronde van het hoofdtoernooi levert meteen al 75.000 dollar op. Plaatsing voor de tweede ronde is goed voor 115.000 dollar.

Voor de deelnemers aan het kwalificatietoernooi is 6 miljoen dollar beschikbaar. Dat is een stijging van 66 procent ten opzichte van de editie in 2019. Vorig jaar ging het kwalificatietoernooi vanwege de coronacrisis niet door. Met de sterke verhoging van het prijzengeld voor de meer modale spelers wil de Amerikaanse organisatie de tennissers die wat lager op de wereldranglijst staan enigszins tegemoet komen. Zij zijn door de pandemie relatief veel inkomsten misgelopen.

Het kwalificatietoernooi in New York begint morgen en de wedstrijden in het hoofdschema starten volgende week maandag.