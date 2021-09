US Open-sprookje Van de Zandschulp eindigt na thriller tegen Medvedev

Het sprookje van Botic van de Zandschulp (25) op de US Open is ten einde. De tennisser was een van de verrassingen in New York, stal harten, verloor vanavond razendsnel de eerste twee sets, won de derde, maar boog toch voor Daniil Medvedev, de nummer twee van de wereld: 3-6, 0-6, 6-4, 5-7.

Het was zijn debuut in het Arthur Ashe Stadium, het imposante centre court van de US Open. Zijn eerste ontmoeting ook met Daniil Medvedev, de enige tennisser in New York waarvan verwacht wordt dat hij een kans maakt Novak Djokovic te verslaan. Botic van de Zandschulp dus. Hij leek er hard van af te gaan, had last van zijn been, maar staat niet voor niets bekend als onverschrokken en onverzettelijk en maakte het zijn tegenstander toch nog moeilijk. En het publiek vond het fantastisch.

De Nederlander begon wat zenuwachtig aan de tot nu toe grootste partij van zijn carrière. Hoe koel hij mag ogen, het is ook niet niets. Drie weken geleden was hij een grote onbekende en kon het tennispark over wandelen alsof hij een bezoeker was. De afgelopen dagen boog de hele internationale media zich over hem. ‘Botic who?’ Buitenlandse verslaggevers, commentatoren en ook zijn tegenstander Medvedev probeerden zijn achternaam uit te spreken. Doe het maar eens, het leverde grappige beelden op.

Terug naar de baan. Opeens was daar de lach van zijn coach Michiel Schapers. Het was in die heerlijke derde set, waarin de kwartfinale pas tot leven kwam. Van de Zandschulps service begon te lopen, hij maakte een paar heerlijke punten en brak de service van zijn tegenstander. Het publiek werd enthousiast, kon hij toch een set uit het vuur slepen tegen de ijzersterke Rus die nog geen set had verloren dit toernooi?

Het lukte hem wonderwel, in de vierde set oogde de Nederlander sterk, bleef lang bij, maar uiteindelijk moest hij alsnog zijn meerdere erkennen in Medvedev. En laten we wel zijn: dat is absoluut geen schande. Hooguit zonde dat hij juist in de partij waarin hij alles nodig had, tekenen van vermoeidheid begon te vertonen en wat last kreeg van zijn been.

Medvedev zei voor de kwartfinale al dat hij gebruik wilde maken van de vele uren die zijn opponent in de benen had. Ter vergelijking: de Rus stond op weg naar de kwartfinales geen set af en had nog geen greintje energie verspild. Van de Zandschulp was al meerdere keren diep gegaan en stond in totaal 20 uur en 27 sets op de baan, Medvedev een kleine 7,5 uur, waarin hij slechts 12 sets nodig had.

Absolute hoogtepunt

Ondanks het verlies beleefde de tennisser uit Veenendaal tijdens de US Open van 2021 het tot nu toe absolute hoogtepunt in zijn carrière. Hij begon als nummer 117 van de wereld aan de kwalificaties, overleefde die, was blij na zijn zege in de eerste eerste ronde, kreeg hoop na zijn tweede partij en verraste het meest met zijn overwinning op de als elfde geplaatste Argentijn Diego Schwartzman. Het werd een epische thriller, waarin hij de harten van veel (Amerikaanse) tennisliefhebbers veroverde.

Vanaf volgende week staat Van de Zandschulp op de 62e plaats van de wereld en maakt daarmee een mega sprong op de ranglijst. Hij gaat het komende jaar meedoen met de grote jongens, de verwachtingen worden hoger en Van de Zandschulp is bepaald geen onbekende meer. Wie had dat gedacht toen hij en zijn coach Schapers drie weken geleden aankwamen in New York, voor zijn eerste deelname aan de US Open?

Respect van Medvedev Daniil Medvedev had na afloop van zijn gewonnen partij niets anders dan lovende woorden over voor Van de Zandschulp. ,,In de derde en vierde set maakte hij het me ongelofelijk lastig. Door hem kwam ik minder goed in de wedstrijd te zitten. Helaas zit zijn avontuur erop, maar ik weet zeker dat hij minstens tot de top veertig van de wereld kan gaan behoren.’’

