US Open-winnares Andreescu heeft nu eigen straat in Canada: ‘Te gek’

Niet alleen werd een straat naar de US Open-kampioene vernoemd, de Andreescu Way, ze ontving uit handen van burgemeester Bonnie Crombie ook nog eens de sleutel van de stad. ,,Dit is te gek”, zei Andreescu, die in Canada al is omgedoopt in ‘Queen B’. ,,Ik had nooit gedacht dat ik ooit eens mijn eigen huldiging zou hebben. Maar dit is pas het begin. Ik heb dromen en ik ben blij dat ik die nooit heb opgegeven. Anders had ik hier niet gestaan”, zei ze vanaf het podium tegen de menigte voor zich. ,,Als ik het kan, als Serena het kan, als Roger het kan, als de basketballers van Toronto Raptors het kunnen, dan kunnen jullie het ook!”