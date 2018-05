Usain Bolt traint mee met Noorse Stromsgodset

Sprookje van lucky loser is voor­bij

13:52 Lucky loser Marco Trungelliti is gesneuveld in de tweede ronde van Roland Garros. De Argentijn werd deze week een beroemdheid in Parijs nadat hij als ‘lucky loser’ alsnog werd toegelaten tot het hoofdtoernooi. Dat wil zeggen dat hij zich niet had gekwalificeerd, maar door een afzegging alsnog mee mocht doen.