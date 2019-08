Utrecht maakt komst Ramselaar officieel, zorgen bij Neymar, Betancur kan naar Barça

Van Gerwen en Van Barneveld naar halve finales New Zealand Darts Masters

10:46 Michael van Gerwen en Raymond van Barneveld staan in de halve finale van de New Zealand Darts Masters. Voor Van Barneveld is het voor het eerst dit jaar dat hij in de halve finale van een televisietoernooi komt. De Hagenaar versloeg Daryl Gurney met 8-6.