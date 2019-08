Utrecht maakt komst Ramselaar officieel, zorgen bij Neymar

Zorgen bij Neymar

De soap van deze zomer is uiteraard de mogelijke transfer van Neymar. Real Madrid wil hem. Barça wil hem. Juve wil hem. Maar voorlopig zit de Braziliaan nog steeds op de tribune bij Paris Saint-Germain. De afgelopen weken werd de aanvaller steeds buiten de selectie gehouden vanwege de transferperikelen. De entourage van Neymar is inmiddels een stuk minder zeker van een transfer en probeert nu alle plooien bij de Franse club glad te strijken. Volgens L’Equipe is de zaakwaarnemer druk bezig om de 'ruzie’ uit te praten en Neymar weer te laten spelen. Wordt vervolgd..

Utrecht verwelkomt Ramselaar

,,Bart Ramselaar komt weer thuis, en dat voelt voor beide partijen erg goed”, vertelt Directeur Voetbalzaken Jordy Zuidam. ,,Hij komt uit deze regio, doorliep onze jeugdopleiding en is vertrokken als een publiekslieveling. Natuurlijk zijn we hem geen moment uit het oog verloren. We kennen Bart’s voetballende kwaliteiten en zijn er trots op hem als aanwinst van FC Utrecht te mogen presenteren.”

De Graafschap verliest publiekslieveling

Youssef El Jebli (26) verlaat De Graafschap. De aanvallende middenvelder gaat naar Al-Faisaly, een club op het hoogste niveau van Saoedi-Arabië. El Jebli tekent in de woestijn een lucratief contract voor twee jaar. De Graafschap doet geen uitlatingen over de transfersom voor de smaakmaker van afgelopen seizoen. Maar de Utrechter had bij de Doetinchemse eerstedivisionist een gelimiteerde transfersom van tussen de 2,5 en 3 ton in zijn contract, die nog doorliep tot de zomer van 2020. Hij legde deze zomer een fors verbeterd contractvoorstel naast zich neer.