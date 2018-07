Vader en zoon Hagi grootste blikvangers bij Viitorul

Voorbeschouwing Europa LeagueVitesse en AZ gaan vandaag een poging doen om in hun uitwedstrijden een goede uitgangspositie neer te zetten tegen respectievelijk FC Viitorul Constanta uit Roemenië en het Kazachse Kairat Almaty. In deel 1 van de voorbeschouwingen van de tweede voorronde van de Europa League lichten we Viitorul uit.

Wat weten we van Viitorul?

Niet bijzonder veel. De club is pas in 2009 opgericht en speelde zichzelf snel naar het hoogste niveau in Roemenië. Vorig jaar moest het daarin alleen Cluj, Steaua Boekarest en Universitatea Craiova voor zich dulden. Het nieuwe seizoen is inmiddels begonnen, maar de eerste wedstrijd tegen het net gepromoveerde Dunarea Calarasi ging verloren met 1-0.

Op wie moeten we letten?

Wil je vanmiddag een écht grote naam zien, kijk dan eens naar de bank bij Viitorul. Daar zit namelijk de Roemeense voetballegende Gheorghe Hagi, sinds 2014 trainer van de club en tevens oprichter ervan. En het grootste talent van de club is zijn zoon Ianis, die met zijn 19 jaar een bijzonder jonge aanvoerder is. In Roemenië hopen ze dat hij ook maar enigszins in de voetsporen van zijn illustere vader kan treden.

Hebben de ploegen een verleden met elkaar?

Nee, het wordt de eerste ontmoeting tussen Viitorul en Vitesse.

Wat is de route van Vitesse naar de Europa League?

Volledig scherm Een mogelijke tegenstander in de volgende ronde van de voorrondes van de Europa League is het FC Basel van Ricky van Wolfswinkel. © Getty Images Allereerst moet Viitorul over twee wedstrijden opzij worden gezet, maar dan is de club er nog lang niet. Want in de derde voorronde wacht de winnaar van het tweeluik tussen PAOK Saloniki (Griekenland) en het Zwitserse FC Basel, op papier sowieso een sterke tegenstander. Qua sentiment zou het mooi zijn als Vitesse tegen Basel speelt, wat een ontmoeting met clubheld Ricky van Wolfswinkel zou opleveren. En zelfs als die gewonnen zou worden, volgt nog een play-offronde om de groepsfase te bereiken.

Wie is de favoriet?

Het is lastig om de kwaliteiten van een club als Viitorul in te schatten, maar normaliter is Vitesse de favoriet. De Roemenen zijn het seizoen stroef begonnen, anderzijds hebben we van dit nieuwe Vitesse ook nog geen beeld. De nieuwe trainer Sloetski heeft een peloton aan nieuwe spelers en hem aan de taak om dat zo vroeg in het seizoen al op de rails te krijgen.

Verder nog iets opvallends?

Vergeet de Nederlandse inbreng bij de opponent niet. Afgelopen weekend stond de Nederlandse verdediger Bradley de Nooijer (20) als linksback opgesteld. De zoon van Gérard de Nooijer maakte afgelopen seizoen de overstap van FC Dordrecht naar de Roemeense club en kwam vorig jaar al veelvuldig in actie. Ook dit jaar lijkt hij op een basisplek te mogen rekenen. In zijn kielzog tekende Mailson Lima (24), in Den Haag geboren en oud-speler van FC Dordrecht, eveneens bij de club.



