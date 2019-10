'Valencia kwalitatief gelijkwaardig, maar ik ga voor overwinning Ajax’

Jhonny Quiñonez opgeroepen voor A-selectie van Ecuador

16:46 Jhonny Quiñonez is opgeroepen voor de A-selectie van Ecuador, die in Spanje gaat oefenen tegen Argentinië. Het is de eerste keer dat de 21-jarige middenvelder van Willem II een invitatie krijgt. Dat is best opmerkelijk, want bij de Tilburgse club moet hij nog wennen. Hij speelde nog maar 26 minuten in de eredivisie.