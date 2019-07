Valsspelen in de sport; van vingersignalen tot dubieuze ‘plaspauze’

Van het stiekem verplaatsen van de golfbal, naar het gebruiken van de metro tijdens een hardloopwedstrijd, tot het verstoppen van een telefoon in de wc voor digitale hulp tijdens ‘een plaspauze’ bij een schaakwedstrijd, zoals laatst gebeurde. Valsspelen komt voor in allerlei disciplines en op allerlei manieren. Een aantal opmerkelijke voorvallen op een rijtje.

Door Lisette van der Geest

Schaakschandaal

De indrukwekkende opmars van Igor Rausis, een Lets-Tsjechische grootmeester van 58 jaar, viel al meer mensen op. Van plaats honderd op de lijst met beste schakers ter wereld klom hij in een jaar tot plek 53, tot er afgelopen donderdag bij de Straatsburg Open een telefoon op het toilet werd gevonden. Het apparaat bleek van Rausis te zijn, niet veel later verklaarde de grootmeester – tevens de oudste speler bij de Internationale Schaakfederatie FIDE – dat hij schuldig is en afscheid neemt van de schaaksport.

Volledig scherm © Shutterstock Rausis was niet de eerste betrokkene in een schaakaffaire. Onder meer Gajoz Nigalidze ging hem voor. De grootmeester werd tijdens zijn partij bij een lucratief toernooi in Dubai betrapt nadat hij achter de toiletpot een smartphone onder wc-papier had verstopt.

Vingersignalen in de bridgewereld

In het overzicht van sporten met een geschiedenis in valsspelen kan bridge zeker niet ontbreken. Sinds de jaren zeventig wordt op toptoernooien een scherm gebruikt dat diagonaal over de tafel wordt gespannen om te zorgen dat partners elkaar niet kunnen zien. Voor biedkaarten wordt een tray gebruikt die door een luikje kan worden verplaatst en toch volgenden er ook daarna nog voldoende voorvallen van sjoemelaars in de bridgecompetitie.

Een van de grootste schandalen vond plaats in 1965 tijdens het WK. Het Britse toppaar Terence Reese/Boris Schapiro domineerde al 25 jaar het bridge en zou door het gebruik van hun vingers naar elkaar seinen. Al hielden de twee tot hun dood vast aan hun onschuld, de Britse bond trok het toppaar terug: ze vonden het bewijs simpelweg te sterk.

De laatste bridgezaak speelde in 2015, toen de Monegaskische spelers Fulvio Fantoni en Claudio Nunes het nieuws haalden. Zij seinden naar elkaar door de manier waarop ze hun kaarten neerlegden. Saillant detail: de acties werden gefilmd, er volgde een jarenlange schorsing, maar het internationale sporttribunaal CAS vond de filmbeelden onvoldoende bewijs.

Volledig scherm Tom Brady in 2018 tijdens een warming-up voor een wedstrijd tegen de Minnesota Vikings in Foxborough. © AP

Geknoei met de ballen

Volledig scherm Tom Brady. © AP Met zachtere ballen is het makkelijker gooien, vangen en vastklemmen, zachte ballen vliegen trager door de lucht en dus lieten medewerkers van NFL-ploeg New England Patriots een aantal jaar geleden stiekem lucht uit elf van de twaalf ballen lopen tijdens een wedstrijd tegen Indianapolis Colts. Het voorval kreeg een naam: ‘deflategate’, nadat er een onderzoek was ingesteld dat eindigde in een bijna 250 pagina’s lang rapport. De Patriots kregen een geldboete van een miljoen dollar, spelverdeler en publiekslieveling Tom Brady werd betrokkenheid verweten en voor vier speeldagen geschorst. De sterspeler stapte naar de rechter, die vervolgens de schorsing als niet rechtvaardig beoordeelde.

Halverwege met het ov

Ongezien het parcours verlaten en verderop weer instappen is over 42 kilometer soms relatief makkelijk. In 1980 was er het geval van Rosie Ruiz, een Amerikaanse van Cubaanse afkomst, die uitkwam in de marathon van Boston en als eerste de finish passeerde. Opmerkelijk detail: ze zweette nauwelijks. Later bleek waarom. Na de start had Ruiz namelijk de metro genomen, twee kilometer voor de finish meldde ze zich weer op het parcours.

Gesjoemel met een cricketbal

Een cricketbal krijgt extra spin als er vlak voor de worp met een stukje geribbeld papier overheen gewreven wordt. Dus toen Cameron Bancroft (bowler van de Australische cricketploeg) een jaar geleden tijdens een wedstrijd over een bal stond te wrijven gingen er alarmbellen rinkelen. Wat echter niet zo slim was: er stonden dertig camera’s langs het veld, waarvan er minstens zeven op de bal gericht waren. Hij werd gesnapt, al had de bowler het stukje tape snel in zijn onderbroek gestopt nadat hij gewaarschuwd werd door een medespeler en zijn coach.

Volledig scherm Cameron Bancroft in 2018. © Tony McDonough/AAP Image via AP Een schorsing van negen maanden volgde voor Bancroft. Steve Smith en David Warner, captain en vice-captain van het Australische cricketteam, kregen een zwaardere straf. Zij gaven toe het plan bedacht te hebben en kregen een schorsing van een jaar.

Stiekem een bal verplaatsen