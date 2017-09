Van 1,3 naar 73: de Champions League in opzienbarende cijfers

Door Tim Engelen

Real Madrid gaat dit jaar voor de derde titel op rij. Vorig seizoen verbraken de Madrilenen al de 'Vloek van de Champions League' door de titel te verdedigen, dat was namelijk nooit eerder gebeurd. Ten tijde van de Europa Cup 1 waren er wel drievoudige successen te noteren. Bayern München van 1974 tot en met 1976 en daarvoor nog Ajax van 1971 tot en met 1973. Real Madrid flikte dit kunstje ook in de jaren '50. Sterker nog, toen werd er vijfmaal op rij gewonnen van 1956 tot en met 1960.

We praten niet meer over miljoenen in het miljoenenbal, maar over 1,3 miljard euro. Dat is namelijk het geld dat verdeeld wordt. Alle deelnemers aan de groepsfase krijgen sowieso 12,7 miljoen euro en dat kan stijgen bij goede prestaties, een bonus van 1,5 miljoen euro bij winst en 500.000 euro bij een gelijkspel



Voor het bereiken van de rondes die daarop volgen krijgen de clubs nog een mooi extra zakcentje: 6 miljoen euro bij de laatste 16, 6,5 miljoen euro voor de kwartfinale en 7,5 miljoen voor de halve finale. De winnaar kan uiteindelijk 15,5 miljoen euro opstrijken, terwijl de verliezend finalist het moet doen met 11 miljoen euro. In theorie kan een club dus 57,2 miljoen euro opstrijken en dat is nog gerekend buiten het geld dat uit het marktaandeel vrijkomt (zo'n 507 miljoen euro in totaal).

Volledig scherm Winst in het eerste duel is belangrijk voor Feyenoord © Pro shots De eerste wedstrijd in de groepsfase lijkt van levensbelang te zijn. Van alle ploegen die het eerste duel verloren, behaalden maar liefst 73 procent niet de volgende ronde. Laat staan dat ze ooit de Champions League wonnen. Twee keer werd wel de finale behaald: AC Milan in 1994/1995 en Bayern München in 1998/1999. Afgelopen seizoen stond Real Madrid tot de 89ste minuut met 1-0 achter tegen Sporting. Cristiano Ronaldo en Alvaro Morata (94ste minuut) wisten het tij te keren. Anders was de kans op titelprolongatie statistisch gezien al een stuk kleiner geworden!

Volledig scherm Arjen Robben © REUTERS Ervanuitgaande dat Iker Casillas gewoon in actie komt voor Porto dan zou dat betekenen dat de doelman voor het 19de seizoen in de Champions League speelt. Een evenaring van het record dat Ryan Giggs heeft neergezet. Casillas heeft wel de meeste CL-duels op zijn naam staan: 164. Xavi kwam tot 151 duels en de speler die nu nog actief is en het dichtst in de buurt staat? Cristiano Ronaldo met 140 wedstrijden.



Arjen Robben kan in zijn zestiende Champions Leagueseizoen in actie komen. Daarmee is hij de speler die Casillas het dichtst op de huid zit.

Door de deelname van Qarabag FK is Azerbeidzjan het 33ste land dat de groepsfase van de Champions League heeft behaald. Een andere debutant is RB Leipzig. De dependance van Red Bull is de twaalfde club uit Duitsland in het Europese hoofdtoernooi. Alleen Spanje heeft meer ploegen afgevaardigd.

Dat de Belgische voetballers al een aantal jaar furore maken is bekend en nu is dat zichtbaarder dan ooit. Onze Zuiderburen leveren maar liefst 26 spelers af die niet in België spelen. In totaal (Anderlecht zit namelijk ook in de Champions League) spelen er 34 Belgen mee. Een van de spelers die zijn debuut kan maken is Romelu Lukaku bij Manchester United.

