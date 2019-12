Van Bommel: Ben vooral blij dat iedereen fit is gebleven

PSV had in de zomer nog de doelstelling om het hoofdtoernooi van de Champions League te halen. Toen dat niet lukte, werd de focus verlegd naar het bereiken van de knock-outfase van de Europa League. Ook daarin slaagde PSV niet. Van Bommel kon daarom na de laatste groepswedstrijd niet anders dan concluderen dat het Europese seizoen van PSV onvoldoende is geweest.

,,We zijn niet door. En dat had wel gemoeten”, aldus de trainer, die baalde van het gelijkspel in het niet meer van belang zijnde duel met de Noren. ,,We hadden graag gewonnen. We hebben weinig gecreëerd tegen deze stugge tegenstander, net als zij. Op het eind moet je hem denk ik nog winnen of een penalty krijgen, maar ik ben vooral blij dat iedereen fit is gebleven.”

Viergever

Hoewel de laatste groepswedstrijd tegen Rosenborg BK geen waarde meer had voor PSV, baalde Nick Viergever van de uitslag. ,,Je moet deze wedstrijd gewoon winnen. Voor de club en voor het publiek”, zei de centrale verdediger na de 1-1.

PSV haalde geen hoog niveau tegen de Noren, vooral voor rust niet. Viergever: ,,De intentie was om snel druk te zetten. We waren statisch aan de bal. Het was een beetje aanmodderen. Er had meer overtuiging in moeten zitten.”