Van Bommel: Normaal gesproken mag je dit niet meer weggeven

Geffense Bruinen­berg zoekt naar de beste versie van zichzelf: ‘Óók bij PEC is mijn focus volledig op voetbal’

8:00 Na Verona, Sunderland en Everton is Dominique Bruinenberg (26) bij PEC Zwolle terug in de eredivisie, met een bijzondere wedstrijd. In de eerste ronde speelt ze tegen een van haar oude clubs, ADO Den Haag. De voetbalster uit Geffen is niet bepaald van plan om rustig aan te gaan doen.