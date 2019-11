Van Bommel voelt druk toenemen: ‘Een harde tik, dit had ik niet verwacht’

,,We hebben een paar tikken gehad. Deze is hard en had ik ook niet verwacht. Nu moet je een kerel zijn en bestand zijn tegen de druk van buitenaf."

PSV leidde bij rust nog met 0-1. ,,Je weet dat zij opportunistisch spelen. Wij gingen daar in mee en misten de discipline toen de 1-1 viel. Dat we in de fase die daarop volgt wat onzekerder worden, is logisch", zei Van Bommel verder. ,,Dit was wel te weinig. Met 4-1 mag je niet verliezen.”