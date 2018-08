Van Bommel waakt weer voor onderschatting

Zijn ploeg heeft een prima uitgangspositie voor het bereiken van de groepsfase van de Champions League na de zege vorige week in Wit-Rusland (2-3). ,,Het gevaar is wederom dat wij deze situatie onderschatten'', zei Van Bommel een dag voor het tweede duel in Eindhoven. ,,Vorige week hebben we het niet onderschat en dan moeten we nu weer niet doen.''



Ondanks de waarschuwing van Van Bommel werd PSV in Borisov aanvankelijk overlopen door de thuisploeg, maar nam na de gelijkmaker uit een strafschop het initiatief over. ,,We moeten onverstoorbaar zijn, niets anders doen dan normaal. Of het nou een wedstrijd voor de beker, de competitie of de Champions League is, je moet die altijd hetzelfde benaderen. Dan heb je de meeste kans om te winnen'', doceerde Van Bommel.